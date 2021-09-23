İzmir'de Pet İzmir 2021 Fuarı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir’de kapılarını açan Pet İzmir 2021’in açılışına katıldı. Başkan Soyer, doğa hukuku ve hayvan hakları konusuna dikkat çekerek, “Can dostlarımıza merhamet değil, adalet borçluyuz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de Tema Fuarcılık tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı’nın (Pet İzmir 2021) kapılarını açtı. 26 Eylül’e kadar sürecek fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, Tema Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Karslı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, fuardaki büyüme rakamlarına dikkat çekerek fuarın sektöre ivme kazandıracağını ifade etti. İzmir’in ekosistemi ve doğa çeşitliliğine dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “İzmir öyle özel bir şehir ki, bizden çok daha eski İzmirliler, yani Akdeniz fokları, flamingolar, meşe ağaçları ve binlerce farklı canlı türü bu şehri bizimle paylaşmaya devam ediyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi insanın tüm canlılarla uyum içerisinde yaşadığı bir şehir ekosistemi kurmak için çalışıyor” dedi.

“Can dostlarımıza merhamet değil adalet borçluyuz”

Başkan Soyer, “Son yıllarda yaşadığımız iki büyük felaket, pandemi ve iklim krizi insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. Bu felaketler insanı, yaşadığımız şehirleri ve doğayı bir bütün olarak görmemiz gerektiğini gösterdi. Doğa hastaysa biz de hastayız, o iyiyse biz de iyiyiz. Pet İzmir Fuarı’nın doğa hukuku ve hayvan hakları konusunda da bizlere rehberlik etmesini temenni ediyorum. Çünkü can dostlarımıza merhamet değil, adalet borçluyuz” şeklinde konuştu.

Birbirinden renkli etkinlikler

Pet İzmir’de dört gün boyunca çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Fuar boyunca misafir edilecek can dostlar, defile, gösteri ve yarışmalarda sahne alacak. Pet Grooming Showlar, Uluslararası Köpek Irkları ile Pet Grooming Yarışması ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Akıllı Köpek Eğitim Gösterisi gibi çok sayıda renkli organizasyon olacak. Uzmanlar evcil hayvanların barınması ve bakımı konusunda önemli bilgiler paylaşacak.

Sektöründe Türkiye’nin en büyük fuarı

Pet İzmir geçen yıla oranla yüzde 55 oranında büyüme sağlayarak sektöründe Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci en büyük evcil hayvan ürünleri fuarı oldu. Pet İzmir, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında sektörün tüm paydaşlarını Fuar İzmir’de bir araya getirmeyi hedefliyor. Türkiye’den 137 katılımcı firmanın 500’den fazla markasını sergileyeceği fuara, 28 farklı ülkeden 200’e yakın uluslararası ziyaretçi katılması bekleniyor.