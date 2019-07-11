İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:58

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenledi. İzmir kent merkezi ve Torbalı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasak yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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