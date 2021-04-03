İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ile ortak hareket ettikleri belirlenen 4 kişi ile örgüt propagandası yaptıkları saptanan 3 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK ile ortak hareket ettikleri belirlenen 4 kişi ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları saptanan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorguya alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, örgütün tüm kadroları deşifre edilene kadar çalışmaların kararlılıkla süreceği ifade edildi.