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İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ile ortak hareket ettikleri belirlenen 4 kişi ile örgüt propagandası yaptıkları saptanan 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
03 Nisan 2021 Cumartesi 10:31

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK ile ortak hareket ettikleri belirlenen 4 kişi ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları saptanan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorguya alındı. 

Emniyetten yapılan açıklamada, örgütün tüm kadroları deşifre edilene kadar çalışmaların kararlılıkla süreceği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk #gözaltı
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