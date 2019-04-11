İzmir'de PKK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu: 8 gözaltı
11 Nisan 2019 Perşembe 11:04

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına, kentte faaliyet içinde oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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