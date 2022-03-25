İzmir'de PKK propagandası yapanlara operasyon: 45 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen nevruz kutlamasında Abdullah Öcalan posteri açan ve yasa dışı slogan atanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 45 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli yapılan çalışmalarda; pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde 59 şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak, yasa dışı slogan atıp, örgütsel sözde marşlar söyleyerek, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, adreslerine baskın yapılan 45 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.