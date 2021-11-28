ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
0
KIZIL ŞAHİNE KORUMA
KIZIL ŞAHİNE KORUMA
0
MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU
MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU
0
MAHALLENİN MASKOTU!
MAHALLENİN MASKOTU!
0

İzmir'de polis bir kişiyi öldüresiye dövdü. Valilik açıklama yaptı!

İzmir'in Buca ilçesinde, kimlik kontrolü yapan polis memuruyla vatandaş arasında başlayan gerginlik, arbedeye dönüştü. Çevredekilerce görüntülenen olay sosyal medyaya da yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Valilik, polislerle ilgili yaptığı açıklamada, orantısız güç kullanan polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını, vatandaşa tekme savuran bir polis memurunun ise görevden uzaklaştırıldığını bildirdi

İzmir'de polis bir kişiyi öldüresiye dövdü. Valilik açıklama yaptı!
28 Kasım 2021 Pazar 08:46

Olay, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri, okul önü ve çevresinde şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı. Bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. O anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darbedildi.

Öte yandan, olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden oldu. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, 1 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılırken, 1 polis de görevden uzaklaştırıldı.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #polis #dayak #buca
Önceki Haber
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı!
Sonraki Haber
İzmir'den kalkan otobüs Erzincan'da devrildi: Çok sayıda yaralı var
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!
0
Foça da artık Sakin Şehir!
Foça da artık Sakin Şehir!
0
Başkan Soyer İtalya'da, İzmir'in yol haritasını anlattı
Başkan Soyer İtalya'da, İzmir'in yol haritasını anlattı
0
Karabağlar'da bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
Karabağlar'da bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
0
İZDENİZ feribot seferlerine zam yaptı
İZDENİZ feribot seferlerine zam yaptı
0
Başkan Arda öğrencilerle buluştu
Başkan Arda öğrencilerle buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.