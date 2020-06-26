İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı

İzmir'de maske kullanımının alınan kararla zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri kentin işlek noktalarında denetim yaptı.

İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı
26 Haziran 2020 Cuma 13:26

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Kıbrıs Şehitleri Caddesi olmak üzere kentin birçok noktasında maske kontrolü gerçekleştirdi. Ekiplerin denetimlerinde, maskelerini çenelerinin altında taşıyan vatandaşların polisi görünce düzeltmeleri dikkati çekti. Maskelerini çene altında taşıyanlar polis tarafından uyarılırken, maske takmayan kişilere ise 900 lira para cezası yazıldı. Vatandaşlardan Ayşen Tekşen, maske takmayanları eleştirerek, "Ne söyleyelim, bilmiyorlar mı biliyorlar. Ama burası çok sıcak bir şehir. Belki ondan dolayı takmıyorlar ya da o ölümleri, o acıları dikkate almıyorlar. Geçti, gitti zannediliyor ama geçmedi." dedi. Macit Pars ise maske takma zorunluluğunu desteklediğini ifade etti.

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