İzmir'de polis 'helal olsun' dedirtti!

İzmir Bayraklı'da polis ekipleri devriye yaptıkları sırada gördükleri bir kişi dikkatlerini çekti. Sosyal medyada gördüğü hırsızlık şüphelisini tanıyan polis, şüpheliyi sıkıştırınca yanılmadığını anladı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye işlemlerini gerçekleştirdiği sırada bir kişiyi sosyal medyada gördüğü hırsızlık şüphelisine benzetmesi üzerine durdurdu. Ekiplerin, sorgulamasında K.İ.'nin şüpheli ve tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine emniyet merkezine götürüldü. Emniyete getirilen şüpheli K.İ., ifadesi sırasında sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kafede 2 gün önce telefon çalan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.