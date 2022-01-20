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İzmir'de polis intiharı!

İzmir'de polis intiharı!
20 Ocak 2022 Perşembe 15:41

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir polis memuru intihar etti


İzmir Karabağlar'da yaşayan bir polis memuru dün akşam saatlerinde evinde intihar etti. Polis memurunun İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası'nda görevli olduğu öğrenildi.

Polisin intiharı sırasında eşinin de evde olduğu ve durumu sağlık ekiplerine haber vermesiyle intiharın ortaya çıktığı öğrenildi. İntihar haberi üzerine polisin iş arkadaşları da evine akın etti.

Polisin eşi ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olay yerinde ise inceleme yapıldı.

Etiketler; #izmir #polis #intihar #yeşilyurt intihar
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