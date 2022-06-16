MHP ARTIK BU İLDE YOK!
MHP ARTIK BU İLDE YOK!
0
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
0
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0

İzmir'de polise silahlı saldırı!

İzmir Karabağlar'da polise silahlı saldırı gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre polis ekipleri çalıntı olduğu tahmin edilen bir aracı incelemeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen başka bir otomobilden polise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltıların olduğu öğrenildi

16 Haziran 2022 Perşembe 08:45

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde görevli polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir otomobili incelemeye aldı. Bu sırada sokağa gelen başka bir otomobilin içerisinden polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda polis memeru M.K. ayağından vurularak yaralanırken, polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada otomobilde bulunan H.K. isimli şüpheli vücuduna isabet eden 3 kurşun ile yaralandı. Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheliler, yaralanan H.K.'yı Konak ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yaralı polis memuru ise ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, özel hastanede ilk tedavisi yapılan H.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan polis memuru M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheli H.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği sokakta ve şüphelinin hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri hastane çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hastaneye gelen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir polis saldırı #karabağlar #polis #saldırı
Önceki Haber
10 yıl hapsi istenen Deniz Akkaya, kendini böyle savundu
Sonraki Haber
Komşusunun köpeğini tüfekle öldürdü, tutuklandı!
Hayatları deniz kenarında kurdukları kulübede balık avlayarak geçiyor
Hayatları deniz kenarında kurdukları kulübede balık avlayarak geçiyor
0
İzmir'de öğrenciler artık çamaşırlarını ücretsiz yıkayabilecek
İzmir'de öğrenciler artık çamaşırlarını ücretsiz yıkayabilecek
0
Hayvanseverler 3 kişinin öldürüldüğü mahallede sokak köpeklerini besledi
Hayvanseverler 3 kişinin öldürüldüğü mahallede sokak köpeklerini besledi
0
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 dükkanı kiraya verecek
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 dükkanı kiraya verecek
0
PTT emekçilerine sözleşme dayatması
PTT emekçilerine sözleşme dayatması
0
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar belli oldu
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.