İzmir'de polisin bu görüntüsü takdir topladı

İzmir'de yaşanan sel felaketinde çekilen görüntüler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Görüntülerin birinde bir polisin beline kadar suya girip araçları kontrol etmesi takdir topladı

İzmir dün rekor yağış ile sarsıldı. Çok sayıda sokak su içinde kaldı. Selde yaşananlar sosyal medyada yayınlanan videolar ile ortaya çıkmaya başladı.

Selde komiser rütbesindeki bir polisin beline kadar suya girerek araçları kontrol etmesine ait görüntüler de paylaşılan görüntülerden biri oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler takdirle karşılandı.

Komiserin, "İyi misiniz? Yardım çağırdık geliyor" diye bağırdığı görüntüde, yolda kalan bir minibüste olan vatandaş da "Sağolun komiserim" diye karşılık veriyor.