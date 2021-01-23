İzmir'de polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

İzmir'de polisin ihtarına rağmen durmayıp kaçan araçtan 3 kişi çıktı. Araçta bulunan kişilerden birinin hakkında hapis cezası olduğu öğrenildi

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İzmir Karşıyaka'da denetim yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 01.00 sıralarında hareket halinde gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobilin sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ve şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Trafik polisleri koordineli bir şekilde çalışarak aracı bir köşeye sıkıştırmayı başardı. Bunun üzerine araçta bulunan üç kişi bu kez de yayan kaçmaya çalıştı. Polislerin müdahale ettiği üç kişi sonunda yakalandı.

Polis ekipleri bu üç kişiyi sorgulamak üzere emniyet götürdü. Yapılan kimlik soruşturmasında ise otomobilde sürücü olarak bulunan Ş.K.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde üretme, satma ve sağlama suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobilin sürücüsü B.M.'ye yapılan uyuşturucu testi de pozitif çıktı.

B.M., E.K. ve Ş.K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra çok sayıda trafik kuralını ihlalden toplam 14 bin 782 TL idari para cezası kesildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı 06 FY 812 plakalı otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.