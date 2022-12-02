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İzmir'de polisten kaçan araçtaki 1 kişi öldü!

İzmir'de polisten kaçan araçtaki 1 kişi öldü!
02 Aralık 2022 Cuma 12:31

İzmir'de, polisten kaçan hafif ticari araçtaki 4 şüpheli ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti.

Sabaha karşı Karşıyaka ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. İkaza uymayarak kaçan araçtakiler polis ekiplerince takibe alındı.

Çiğli istikametine giden hafif ticari araç Sasalı Mahallesi Villalar mevkisinde çamura saplandı. Araçtan inmek istemeyen E.A. (38), B.A. (47) ve M.K. (46) ile takipteki polisler arasında arbede çıktı.

Arbedede, polis memurunun silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan B.A, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

B.A'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ölüm #haber
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