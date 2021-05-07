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İzmir'de pompalı tüfekle oyun acı bitti!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

İzmir'de pompalı tüfekle oyun acı bitti!
07 Mayıs 2021 Cuma 10:43

İddiaya göre, Aşağı Kızılca Mahallesi Taştepe mevkiinde S.T. (17), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle oynamaya başladı.

S.T, bir süre oynadıktan sonra elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden yaralandı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler; #izmir #kemalpaşa #pompalı tüfekle oyun
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