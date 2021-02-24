INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
0
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
0
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
0
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
0

İzmir'de Rahip Brunson'un oturduğu ev yıkıldı

İzmir'de ABD ile Türkiye arasında soruna neden olan Rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu ev yıkıldı

İzmir'de Rahip Brunson'un oturduğu ev yıkıldı
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:01

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliyesine karar verildi. Brunson, 12 Ekim 2018'de özel uçakla Türkiye'den ayrıldı. ABD'li rahip o dönemde iki ülke arasında gerilime sebep oldu. Brunson'un Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evinin çevresinde de, o dönemde geniş güvenlik önemleri alındı.

 

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu sokakta güvenlik güçlerinin yanı sıra birçok basın mensubu da görev yaptı. Rahibin oturduğu bina, yaşlı olmasından dolayı yıkıldı. Ev sahiplerinin yeni bir yapı için müteahhitle anlaşmaya vardıktan sonra binanın yıkıldığı, yerine de yeni bina yapılacağı öğrenildi. Bir dönem dünyanın izlediği apartmandan geriye ise moloz ve hafriyatlar kaldı.

ABD'li rahibin oturduğu sokağın esnaflarından Hasan Fırlangıç, "Yıkılan binada Rahip Brunson oturuyordu. Olaylardan sonra zaten Türkiye'den ayrılmıştı. Bina da yaklaşık 60 senelik bir yapıydı. O yüzden bina sahipleriyle müteahhitlerin anlaşması sonucunda yıkıldı. O dönemlerde bu sokak oldukça hareketliydi. İş yerimize girerken kimlik kontrolüyle giriyorduk" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #abd #türkiye #rahip brunson
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi banyosunda ölü bulundu!
Sonraki Haber
Kaza yapan kişi, yaralı annesini bırakıp kaçtı!
Siyanürle cinayette yeni ayrıntılar: Son 10 dakikanız demiş!
Siyanürle cinayette yeni ayrıntılar: Son 10 dakikanız demiş!
0
Sağlık çalışanları haklarını istiyor!
Sağlık çalışanları haklarını istiyor!
0
İzmir depreminde 4 çocuklarını kaybettiler: Anıları burada yaşayacak
İzmir depreminde 4 çocuklarını kaybettiler: Anıları burada yaşayacak
0
Kanseri yendi, hayali olan bebeğine kavuştu
Kanseri yendi, hayali olan bebeğine kavuştu
0
Başkan Soyer'den Bergama'ya İZBAN müjdesi
Başkan Soyer'den Bergama'ya İZBAN müjdesi
0
İzmir Büyükşehir'den müzisyenlere destek!
İzmir Büyükşehir'den müzisyenlere destek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.