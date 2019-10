İzmir'de rahvan at yarışları yapıldı

Atların çıkışı sırasında rakibiyle çarpışan sporcu, yaralanmasına rağmen yarışmayı ikinci tamamladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 34. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi. Çaylı Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda 170 at mücadele etti. Etkinlikte "Taze 5’li" kategorisinde mücadele eden jokeylerden Aslan Demir, atların çıkışı sırasında aynı kategoride yarışan ağabeyi Ferdi Demir ile çarpışması sonucu yaralandı. Buna rağmen yarışmayı bırakmayan Aslan Demir, 2. oldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 34'üncüsünü düzenledikleri yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada uzun yıllardan beri rahvan at yarışları sürdürülmektedir. Atalarımızdan gelen bu sporun gelecek nesillerce de aynı şekilde sürdürmelerini diliyoruz." dedi. Yoğun ilgi gören yarışlarda 8 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.