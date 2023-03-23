İzmir'de Ramazan davulcuları maniler ile göreve başladı

İzmir'de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte göreve başlayan davulcular, her Ramazan ayında olduğu gibi İzmir sokaklarına çıkarak vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Bazı davulcular cadde ve sokaklarda yaya olarak gezerken, bazıları ise kamyonet arkasında davul çaldığı görüldü.

Ramazan ayının gelmesi ile camilerin minarelerine asılan 'Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahyalar yanmaya başladı. Kentin dört bir yanını sokak sokak gezerek göreve başlayan davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı. Bazı davulcular şehrin cadde ve sokaklarını yaya olarak gezerken, bazı davulcular ise kamyonet kasalarında davul çalıp maniler söyleyerek görevlerini yerine getirdi. Davulcuların manileri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.