İzmir'de rastgelen açılan ateş 2 çocuğu yaraladı

İzmir Konak'ta rastgele açılan ateş sonucu 2 çocuk yaralandı

İzmir'de rastgelen açılan ateş 2 çocuğu yaraladı
05 Ocak 2021 Salı 09:18

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki Erol S. ve 54 yaşındaki Ömer S. aralarında husumet olan ailenin yaşadığı Murat Mahallesi 2505 sokağa geldi. Şüpheliler sokakta rastgele ateş açtı ve sonrasında da kaçtı. Kurşunlar ise o sırada sokakta olan 15 ve 6 yaşındaki iki kardeşe denk geldi.

Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İki yaralı çocuk sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İki kardeş burada tedaviye alınırken 15 yaşındaki K.C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 6 yaşındaki D.K.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye ald


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #silahlı saldırı
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