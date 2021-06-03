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İzmir'de rehine krizi!

İzmir’in Konak ilçesindeki Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün önüne gelen S.E., çevredekilere fotoğraf gösterip bu kişinin binada olup olmadığını sorduktan sonra engelli olan memur M.A.’yı bıçakla rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan, gözaltına alındı

İzmir'de rehine krizi!
03 Haziran 2021 Perşembe 08:49

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alsancak semtin meydana geldi. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün önüne gelen E.S., çevredekilere fotoğraf gösterip, bu kişinin binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Bir süre sonra E.S., cebindeki bıçağı çıkarıp, bina önündeki, engelli olan memur M.A.’yı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden M.A.’yı bırakmasını istedi. Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek E.S.'yi ikna etti. M.A.’yı serbest bırakan şüpheli, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir rehine #rehine krizi #konak rehine olayı
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