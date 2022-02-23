KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
0
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
0

İzmir'de resmi dairede temizlenen silah ateş aldı: 2 yaralı

İzmir'de resmi dairede temizlenen silah ateş aldı: 2 yaralı
23 Şubat 2022 Çarşamba 09:00

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre E.Ç. tarafından resmi dairede temizlik yapılan tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi önce temizlik yapan kişinin eline, ardından da odada bulunan kadın memur A.A.'nın karnına isabet etti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi'nde bulunan Milli Emlak Daire Başkanlığında meydana geldi. İddiaya göre, Milli Emlak Daire Başkanı A.T.T., tabancasını temizlemesi için bir av bayi sahibi E.Ç.'yi makamına çağırdı. E.Ç., tabancayı temizlemek için doldur boşalt yaptığı sırada, silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, ilk önce E.Ç.'nin eline daha sonra odada bulunan kadın memur A.A.'nın karnına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ç. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, karnından vurulan A.A. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #silahlı yaralama #resmi daire silah
Önceki Haber
Yine doktora şiddet! Kafasını duvara ve masaya vurdu sonra da...
Sonraki Haber
Sakin Şehir Ula'da silahlı kavga. O anlar böyle görüntülendi
İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı
İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı
0
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
0
İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
0
Ege Denizi'nde balıkçılara silahlı saldırı! Yaralanan balıkçı o anları anlattı
Ege Denizi'nde balıkçılara silahlı saldırı! Yaralanan balıkçı o anları anlattı
0
Demirtaş davasında yeni gelişme!
Demirtaş davasında yeni gelişme!
0
İzmir'de avukatın başına silah dayamıştı. Cezası belli oldu
İzmir'de avukatın başına silah dayamıştı. Cezası belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.