İzmir'de rezerv alanda yapılan 312 konut ve 2 iş yeri için kura çekildi

İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından 3 bin 649 konutun yapıldığı rezerv alanda inşa edilen 312 konut ve 2 iş yerinin kura çekimi yapıldı. Noter huzurundaki kura çekimini hak sahipleri canlı yayından takip etti

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen, 117 kişinin halatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni konutların yapımı için harekete geçildi. Hasar tespit ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hem yerinde hem de rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Yerinde yatırım bedeli 750 milyon TL olan 7 proje alanında 1391 konut inşa edilerek tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Yeni Şehir Hastanesi'nin yanındaki rezerv alanda ise inşa edilen 3 bin 649 konuttan yapımı tamamlanan 312 konut ve 2 iş yeri için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Kura ile 1770 hak sahibi içinden ilk etaptan ev sahibi olacak kişiler belirlendi. İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'ndeki kuraya, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, İzmir 26'ncı Noter Mehmet Arif Koçer katıldı. Yapılan kurada öncelikle ilk çuvaldan kura çekilerek konut belirlendi, ardından ikinci çuvaldan kura çekilerek konutun hangi hak sahibine teslim edileceği bildirildi. Hak sahipleri ise yapılan kura çekimini canlı yayından izledi.

'RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN'

AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, müdürlüğün vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapacağının altını çizerek, "Konut teslimlerini günbegün gerçekleştireceğiz. Bölgemiz ve ülkemiz bir deprem bölgesi. Maalesef 30 Ekim'de birçok canımızı kaybettik. Şu anki yapılan konutlarımız depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacaklar. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.