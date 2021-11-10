İzmir'de rüzgar çatıyı uçurdu

İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda bir iş yerinin alüminyum çatısı uçtu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Bornova ilçesinde sabah erken saatlerde rüzgar etkili oldu. Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarda Evka 3 Mahallesi, 129/15 Sokak'taki 4'üncü Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren soğuk su deposu üretimhanesinin alüminyum kaplı çatısı uçtu. Çatı hemen arkada bulunan 129/13 sokağa düştü. Sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Akın Kır, şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kır, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle böyle bir olay yaşadık, neyseki ne insan hayatına ne de herhangi bir araca zarar vermedi. Olayın sabah saatlerinde olması bizim şansımız oldu. Şu anda çatıyı bulunduğu yerden kaldırmak için gerekli işlemleri başlattık" dedi. Öte yandan, çatının uçma anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.