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İzmir'de S plaka satışı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık ilçeleri için 'S' plaka satışı yapacak

İzmir'de S plaka satışı yapılacak
07 Ekim 2021 Perşembe 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık İlçelerinde faaliyet göstermek üzere 143 adet “S Plaka” ihalesi yapılacak.

 

143 adet “S" plakanın satışına ilişkin ihale, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'de dış zarfların açılması, saat 15.00'de ise İç zarfların (teklif mektuplarının yer aldığı) açılması şeklinde iki aşamalı olarak Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda Belediye Encümeni tarafından yapılacak.


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Etiketler; #izmir #izmir s plaka
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