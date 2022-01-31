İzmir'de sadece bir mahalleden 61 çocuk yoksulluk nedeniyle 3 aydır okula gitmiyor!

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir okula 61 çocuğun üç aydır gitmediği ortaya çıktı. Çoğunlukla Roman yurttaşların oturduğu mahallede çocukların yoksulluk nedeniyle okula gidemediği öğrenildi

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki Barbaros Hayrettin Ortaokulu'nda öğrencilerinden sadece Emir Sultan Mahallesi'nde yaşayan 61 çocuğun üç aydır okula gitmediği ortaya çıktı. Çoğunlukla Roman yurttaşların oturduğu mahallelerde yaşanan olay, eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılının sona ermesiyle ortaya çıktı.

Yeni detaylara göre Emir Sultan Mahallesi dışında 6 mahallenin daha Barbaros Hayrettin Ortaokulu'na öğrenci gönderdiği ve tüm mahallelerdeki devamsızlık bilgilerinin takip edilmesi halinde okula gitmeyen öğrenci sayısının daha fazla olacağı belirtildi. Devamsızlık tebligatlarının ulaştığı Emir Sultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe; çocukların bir kısmının açlık, yoksulluk ve ayakkabılarının olmaması nedeniyle okula gidemediğini, bir kısmının ise cemaat ve tarikat kurslarına gönderildiğini söyledi.

Heptepe, "3 ay önce okulun müdürü tarafından muhtarlığıma 61 tane devamsızlık mektubu geldi. Üst yazısıyla birlikte kendisi tebliğ etti. Ben mahalle muhtarı olarak bunların gerekçesini araştırmakla yükümlüyüm. Ben kendi azalarım ve kanaat önderlerimle birlikte 61 haneyi tek tek dolaşıp bu çocukların neden okula gitmediğinin bir raporunu hazırladık. Bu çocukların derin yoksulluk nedeniyle okula gitmediğinin beyanatını aldık. Romanlar artık geri dönüşüm işini yapamıyor. En üzücü olanı da bu çocuklarımızın okula gönderilmeyip cemaatlere kuran kursu için gönderildiğini ve daha da kötüsü bazı çocuklarımızın da erken yaşta evlenip şehir dışına gittikleri için okula gitmediğini öğrendik" dedi.

SAYI ÇOK DAHA FAZLA

Çocukların okula devam etmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Heptepe, "Buradaki okula gitmeyen çocukları takip edecek bir rehber öğretmen bile yok ki okul müdürü çocukların devamsızlık yaptığını gelip bana söylüyor. Okula devam etmediği bilgisi verilen 61 öğrenci yalnızca Emirsultan Mahallesi’ndeki 61 öğrenci. Barbaros Hayrettin Paşa Orta Öğretim Okulu’na 7 mahalle öğrenci gönderiyor. Diğer mahalleleri de düşündüğümüzde okula devam etmeyen öğrenci sayısı çok daha fazla. Ailelerle konuştuğumuzda, 'Çocuğumuzu maddi imkânsızlıklardan dolayı okula gönderemiyoruz. Onun yerine yatılı medreselere gönderiyoruz' diyor. Bu bizi çok üzüyor. Bu çocukların gittiği yer merdiven altı, muhtemelen merdiven altı medrese denen yerler" diye konuştu.

YOKSULLUK NEDENİYLE OKULA GİDEMİYORLAR

Okulda görev yapan bir öğretmen ise şunları söyledi: "Çocukların büyük bir kısmı yoksulluk nedeniyle okula devam edemiyor. Bu bilinen bir şey ve hiçbir çözüm üretilmiyor. Emir Sultan Mahallesi dışındaki diğer mahallelere de bakılırsa devamsızlık yapan öğrenci sayısı daha fazla çıkacaktır. Ortaokuldaki imam hatip kısmıyla, normal ortaokul bölümü karma bir şekilde eğitim görüyor. Çocukların medreselere gitme konusunda da birbirlerini etkilemesi çok muhtemel. Daha önce de devamsızlık yapan öğrenciler oluyordu ancak böyle bir durumu ilk defa yaşadık." (Birgün-Berkay Sağol)