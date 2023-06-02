İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

'MOTOR STOP ETTİ'

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesinde sağanağa yakalanan ve motosikleti arızalanan motokurye Murat Güneyli, "Sipariş götürürken yağmura yakalandım. Motor stop etti, yolda kaldım. Motoru elimle götürerek ilerlemeye çalışıyorum. Belki motor biraz dinlenirse yeniden çalışır diye buraya sığındım. Siparişi nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum" dedi.

TARİHİ ÇARŞIYI SU BASTI

Ayrıca kuvvetli yağışın etkisini artırması üzerine tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı. Çarşının birçok sokağında su birikintileri oluşurken, iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Çınarlı alt geçitte mahsur kalan 2 kişi, bir süre sonra İZSU ekipleri tarafından kurtarıldı.