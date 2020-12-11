İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu sürdü.

İzmir'de sağanak etkili oldu
11 Aralık 2020 Cuma 13:11

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren yağışta, yollarda su birikintileri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da boş kalırken, kısıtlamadan muaf olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Sağanakta sürücülerin araçlarını kontrollü şekilde kullandığı gözlemlendi. Kentin simgelerinde olan tarihi İzmir Saat Kulesi de rengarenk ışıklarıyla yağmurda güzel görseller oluşturdu. Öte yandan, yağmurun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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