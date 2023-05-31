Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
0
CHP'li Tezcan'dan CHP'de "değişim" açıklaması
CHP'li Tezcan'dan CHP'de "değişim" açıklaması
0
Diva Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava
Diva Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava
0
Rusya’da orman yangını
Rusya’da orman yangını
0

İzmir'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri suyla doldu. Sürücüler de caddelerde biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı

İzmir'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

'MAĞDUR OLUYORUZ'

Mahallede yaşayan Sakine Özyurt (55), "Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor. Her sene böyle mağdur oluyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun" dedi.

Esnaf Erdem Balyacı (42) ise "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" derken; Nurullah Altun (45) da "Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı ev su basıyor. Sürekli tadilat yapıyoruz bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz kendi imkanlarımızla onarıyoruz" diye konuştu. Esnaf Özgür Kaplan (45) ise "Yine dükkanımıza su bastı. Rögarlar taştı. Zarar büyük" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
Sonraki Haber
İzmir'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir Körfezi'nde 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı
İzmir Körfezi'nde 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı
0
Yeğenine istismarda bulunan dayıya 15 yıl 7 ay hapis
Yeğenine istismarda bulunan dayıya 15 yıl 7 ay hapis
0
Bergama'da cezaevi nakil aracı devrildi: Sürücü ve 10 asker yaralı
Bergama'da cezaevi nakil aracı devrildi: Sürücü ve 10 asker yaralı
0
Aslıhan Sinem'in babası: Kamera görüntüleri var, darp var; sanıklar dışarıda geziyor
Aslıhan Sinem'in babası: Kamera görüntüleri var, darp var; sanıklar dışarıda geziyor
0
Takside cinsel istismara '19 yaş' savunması
Takside cinsel istismara '19 yaş' savunması
0
Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.