CHP'li Özgür Özel: Baharın gelişini 'büte' bırakmayın
CHP'li Özgür Özel: Baharın gelişini 'büte' bırakmayın
0
İmamoğlu: 86 milyonun hepsi yerli ve millidir
İmamoğlu: 86 milyonun hepsi yerli ve millidir
0
Davutoğlu: İkinci yüzyılın seçimi
Davutoğlu: İkinci yüzyılın seçimi
0
Bahçeli: PKK'yla müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
Bahçeli: PKK'yla müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
0

İzmir'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak yağışın ardından kentin birçok cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi, sürücüler, motokurye çalışanları ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

İzmir'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi
27 Nisan 2023 Perşembe 04:45

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce dün İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerde etkisini iyice artıran sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi. Motokurye çalışanları ise kentin birçok yerinde mahsur kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sirenli uyarı #sağanak #izmir
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kuşadası açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sonraki Haber
Menemen FK'da transfer başladı
İzmir'de 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
0
Eşini 38 bıçak darbesiyle öldürmüştü, 18 yıl hapis cezası aldı
Eşini 38 bıçak darbesiyle öldürmüştü, 18 yıl hapis cezası aldı
0
İzmir'de sohbet etmek için gittiği oto yıkamacıda silahlı saldırıda öldü
İzmir'de sohbet etmek için gittiği oto yıkamacıda silahlı saldırıda öldü
0
İzmir'de polise baltayla saldırdı, bacağından vuruldu
İzmir'de polise baltayla saldırdı, bacağından vuruldu
0
Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
0
Soyer: Akıl, vicdan ve cesarete ihtiyacımız var
Soyer: Akıl, vicdan ve cesarete ihtiyacımız var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.