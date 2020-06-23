İzmir'de sağanak

Gaziemir'de, dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.

İzmir'de sağanak
23 Haziran 2020 Salı 16:12

Birçok iş yeri ve evi su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi.

Vatandaştan tepki

Etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

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