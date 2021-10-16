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İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, bazı yerleri su bastı

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken, rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç da devrildi

İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, bazı yerleri su bastı
16 Ekim 2021 Cumartesi 08:52

Kent genelinde dün saat 08.30 sıralarında başlayıp, gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. Konak Alsancak ve Karşıyaka Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yağmur #izmir sel #izmir rüzgar
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