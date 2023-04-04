İzmir'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'de Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle Bayraklı ile Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

04 Nisan 2023 Salı 19:04
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
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İzmir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle Bayraklı ile Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı. Kentte özellikle Kemalpaşa Caddesi, Çınarlı ve Işıkkent bölgelerinde giderlerin tıkanması nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, bazı bölgelerde trafikte aksamalara neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da sağanak yağıştan etkilendi, yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintilerini esnaflar tahliye etmeye çalıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur
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