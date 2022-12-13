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İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!

İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
13 Aralık 2022 Salı 16:15

İzmir'de beklenen yağmur geldi. Öğleden sonra şiddetli bir şekilde yağan yağmur nedeniyle Kemeraltı Çarşısı'nda bazı bölgeleri su bastı. Kentte de rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 14.00'ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerini su bastı. Dükkan sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı. Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #su baskını #haber
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