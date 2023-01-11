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İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu!

11 Ocak 2023 Çarşamba 08:52

İzmir'de dün akşam üstü başlayan sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.
Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.
Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı.
Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.
Motosiklet sürücüsü Melih Tenekeli, her yağmurda caddenin sular altında kaldığını, defalarca yetkililere çağrıda bunduklarını, ancak bir çözüm üretilmediğini söyledi.
Sağanak yağışın aralıklarla bugün öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur #haber
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