KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
0
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
0
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
0
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
0

İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu. Vatandaşlar işe gitmekte zorlandı

02 Şubat 2022 Çarşamba 11:56

İzmir'de gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinden de şiddetli bir şekilde devam etti. Sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar işe gitmekte zorlanırken, yollarda da biriken sular ulaşımda aksamalara neden oldu

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana arterler ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin su baskınlarına karşı bazı noktalarda tedbir aldığı görüldü.

Kentte geçen yıl bugün etkili olan sağanak, çok sayıda su baskınına yol açmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur #sağanak yağmur
Önceki Haber
Yanan ayakları oksijen tedavisi ile iyileşti!
Sonraki Haber
İZDENİZ’in sefer saatleri yeniden düzenlendi
Başkan Koştu’dan Millet Bahçesi çağrısı: Davaları geri çekin!
Başkan Koştu’dan Millet Bahçesi çağrısı: Davaları geri çekin!
0
İzmir'de belediye 6 Masal Evi daha açacak
İzmir'de belediye 6 Masal Evi daha açacak
0
Başkan Batur: Gültepe'den vazgeçmeyeceğiz
Başkan Batur: Gültepe'den vazgeçmeyeceğiz
0
Bornova Belediyesi’nden yeşil gelecek hamlesi
Bornova Belediyesi’nden yeşil gelecek hamlesi
0
Başkan Sandal: “3 yılda 251,5 milyon TL borç ödedik”
Başkan Sandal: “3 yılda 251,5 milyon TL borç ödedik”
0
Gaziemir’in altın raketi: Pelin Çolak
Gaziemir’in altın raketi: Pelin Çolak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.