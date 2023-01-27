İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle kazalar meydana geldi

İzmir'de, etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kazaları da beraberinde getirdi. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, geçtiğimiz gün İzmir ve dış ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyurusunun ardından bugün gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Öte yandan, Narlıdere ilçesinde bir ihbara giden polis ekipleri, 9 Eylül Caddesi'nde dönüş yapmak istedi. Bu sırada polis otosunun, ön lastiği bir süre önce altyapı çalışması için açılan çukura düştü. Polis ekipleri yaptıkları müdahaleler ile polis otosunu düştüğü çukurdan çıkartmayı başardı. Konak ilçesinde, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ MİNİBÜSE ÇARPTI

Etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Bayraklı ilçesinde bir otomobil, minibüse arkadan çarptı. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 35 BDY 603 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde Bornova yönünden Konak istikametine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ö.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarparak savruldu. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucunda, hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ö.K., 110 AKS ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansa alınan Ö.K., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ö.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.