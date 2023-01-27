İzmir'de sağanak yağmur! Su baskınları meydana geldi!

İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kentte su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için gece boyunca çalıştı

27 Ocak 2023 Cuma 09:12

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.
Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.
Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde de yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.
Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Sağanak etkisini sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sağanak yağmur #haber
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