İzmir'de sağlık çalışanları isyan etti: Soluk alamıyoruz

İzmir’de sağlık emekçileri, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesine tepki gösterdi

FATİH ÖZKILINÇ- İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesine İzmir’de sağlık emekçileri tepki gösterdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından düzenlenen basın açıklamasında sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığı belirtildi.

Soluk alamıyoruz

Sağlık emekçileri adına basın açıklaması metnini okuyan SES İzmir Şube Başkanı Erkan Batmaz, “Bu yitirdiğimiz kaçıncı can. Pandemi ile mücadelede ölüyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ölüyoruz. Liyakatsız yöneticilerin mobbingi altında ağır çalışma koşullarında kalp krizinden ölüyoruz. Uzun çalışma saatleri ve nöbet sonrası uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı kaza geçirerek ölüyoruz. Kışkırtılmış sağlık talepleriniz nedeniyle de hasta ve yakınları tarafından katlediliyoruz. Ölmeyip yaşamayı başaranlarımız ise sağlıklı ve güvenli olmayan çalışma koşulların da mutsuz ve kaygı ile yaşıyoruz. Biz artık bu ülkede hastanelerde hayat kurtarmak yerine arkadaşlarımıza ağıt yakmaktan, yas tutmaktan yüreğimiz acıyor, soluk alamıyoruz” dedi.

Şiddet bir halk sağlığı sorunu

Sağlık sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Batmaz, “Bu sağlık sistemi ile şifa dağıtmak mümkün değildir. Bu sistem sağlık emekçileri ve halk için daha fazla sağlıksızlık üretmektedir. Değersizleştirilen mesleklerimiz, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik hürmetsiz yaklaşımları ve kullandıkları dil şiddeti körüklemektedir. Siyasal iktidarın yarattığı kutuplaşma ve çatışma ortamı, ötekileştirme politikaları toplumda şiddeti kültür haline getirmektedir. Adeta tüm toplum ruhsal açıdan çöküntü halindedir. Artık kültür haline gelen şiddet bir halk sağlığı sorununa dönüşmüştür. Özcesi bir bütün olarak şiddetin ortadan kaldırılması için sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları kadar etkili bir adalet sistemi ve demokratik bir toplum ve yaşam kurma mücadelesine ihtiyaç var” diye konuştu.

Sorumlulara çağrı

Açıklamanın devamında ise Batmaz, “Sorumlular belli, kimden hesap soracağımızı, kimlerin hesap vermesi gerektiğini de biliyoruz. Sağlık alanındaki iş cinayetlerinin sorumluları Sağlık Bakanı başta olmak üzere bu iktidarın sağlık belirleyicilerine etki eden her alandaki yöneticileridir. Yani; İş cinayetleri karşısında suskun kalan denetim yaptırmayan çalışma bakanı, cübbesini iliklemeye çalışan hukukçular, sağlıkta şiddeti engellemek için mecliste çalışma yapmayan hükümet ortaklarıdır. Saplanan bıçak canımızı yakarken sorumlular, önlem alması gerekip de almayan sağlık yöneticileri lütfen hamaset yapmayın, timsah gözyaşı dökmeyin ve sorumluluğunuzu yerine getirin ki bizler işyerlerimizden beyaz kefenle değil üniformalarımızla canlı bedenlerimizle çıkalım” ifadelerini kullandı.