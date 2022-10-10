İzmir'de sağlık emekçilerinden eylem: “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”

İzmir’de sağlık emekçileri, Torbalı 5 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ekin Hürel Günay’a yönelik saldırı sonrası sokağa indi, “Sağlıkta şiddet sona ersin” diye haykırdı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de sağlık emekçileri Torbalı 5 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ekin Hürel Günay’ a yönelik saldırının ardından sağlıkta şiddete karşı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde basın açıklamasında bulundu. Sağlık emekçileri, sağlıkta şiddeti protesto ederek etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması için çağrı yaptı. Saldırıya uğrayan Aile Hekimi Ekin Hüner Günay’ın da katıldığı basın açıklamasında; “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Fıtrat değil cinayet, şiddet değil katliam”, “Sağlıkta şiddet politiktir” sloganları atılırken sağlık emekçileri saldırıya uğrayan doktor Günay’ın resmi yer aldığı maske taktı.

Güvenlik yok

İzmir Sağlık Platformu bileşenleri tarafından düzenlenen eylemde basın açıklaması metnini okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, sağlık çalışanlarının sokakta ve evinde güvende olmadığını söyledi. Sağlıkta şiddetin doğrudan sağlık terörü olduğunu belirten Prof. Dr. Kaynak, “Aile sağlığı merkezlerinde güvenlik yoktur. Birçok yerde az sayıda meslektaşımız korumasız bir durumda can güvenliği tehlikesi altında çalışmaktadır. Konya’da meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya‘yı toprağa vereli 3 ay oldu. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik etkili bir düzenleme görmedik. Sağlık bakanı tweet atarak bu süreci yöneteceğini düşünüyor. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülmekte olan ‘sağlıkta dönüşüm’ artık tıkanmıştır ve bu toplumun insanları, doğuştan sahip oldukları yaşam ve sağlık hakkına ulaşamamaktadır” dedi.

“Tehdit altındayız”

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet ve mobbinge maruz kaldığını da belirten Prof. Dr. Kaynak, “Beş dakika da bir hasta bakmaya zorlanıyoruz. Sürekli sabim ve CİMER şikâyetleri ve idari baskılarla çoğu sağlık çalışanı tükenmişlik sendromu yaşıyor. Çoğu genç meslektaşımız çözümü başka ülkelere gitmekte buluyor. Tüm bu uygulamaları, sağlık sisteminin şiddet kullanarak yürütülmesi düşüncesini doğurmuştur. Hükümet zor kullanma yetkisini, istediği sağlık hizmetini istediği zaman ve istediği şekilde alma ve hekime istediklerini dikte ettirme eğilimindeki saldırganlara devrederek, sistemi zora dayalı olarak yürütme düşüncesindedir. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artık organize hale gelmiştir. Takip edip planlanarak uygulanan olayla yaşamaktayız. Bu düşüncedir ki artık, sağlık çalışanlarının sadece çalıştıkları sağlık kurumlarında değil, sokakta, evlerinde, arabalarında, alışveriş merkezlerinde ve her yerde, can güvenliği olmaksızın, büyük tehditler altında yaşamalarına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Güvenlik tedbirlerini artırın

Sağlıkta terörün artık ülkenin en acil, en can yakıcı sorunu olduğunu ve bunun sona erdirilmesi için acil bir şekilde etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaynak, “Bu süreçlerde sağlık örgütlerinin görüşleri alınmalıdır. Bir şiddete daha tahammülümüz yoktur… İflas etmiş ve çökmüş bir sağlık sisteminin faturasını hekimler ve sağlık çalışanları olarak biz ödemek istemiyoruz. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyoruz. Bilimsel verilerle planlanmış bir sağlık ortamı istiyoruz. Sağlıkta dönüşüme son, sağlıkta şiddete son… Hemen şimdi!” dedi.

“Evlatlarınızı incitmeyin”

Saldırıya uğrayan Aile Hekimi Ekin Hüner Günay, “Değerli Türk halkının değerli insanlarına seslenmek istiyorum; biz hekimler, biz sağlık çalışanları, sizlerden biriyiz. Sizlerin evlatları, çocukları, torunları, yan komşularıyız. Neden bu öfke? Neden bu şiddet? Evlatlarınızı incitmeyin. Bizleri kırmayın. Birbirimizi sevelim” dedi.