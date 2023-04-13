İzmir'de sağlıkçılardan depreme dayanıksız hastane binası dururken otoparkın kapatılmasına tepki

İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nin 30 yıldır kullanılan sit alanı içerisinde kalan personel otoparkının tarihi kazı yapılacak gerekçesiyle kullanıma kapatılmasına sağlıkçılar tepki gösterdi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, depreme dayanıksız olan hastane binalarının acilen boşaltılması ya da güçlendirilmesi gerekirken otoparkın kapatılmasının çalışanlara eziyet olduğunu kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ-Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nin depreme dayanıksız olan binasında sağlık çalışanları görev yaparken 30 yıldır kullanılan sit alanı içerisinde kalan personel otoparkının tarihi kazı yapılacak gerekçesiyle kullanıma kapatıldığını öne sürdü.

"OTOPARKIN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Tarihi kazı yapılacak gerekçesiyle kullanıma kapatılan İzmir Eğitim Diş Hastanesi personel otoparkı önünde Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması metnini okuyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "1979 yılında girişimlere başlanıp, 1983 yılında poliklinik olan, 1995 yılında 100 yataklı hastaneye dönüşen, eski şifa hastanesinin 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra vakıflara devredilmesiyle ve bu gün İzmir Eğitim Diş Hastanesi olarak kullanılan içinde bulunduğumuz kurumun otoparkı en az 30 yıldan bu yana kullanılan bir otoparktır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2015 tarih ve 3848 sayılı yazısını ilgi tutularak, 22.03.2023 tarihli yazıyla otoparkın acilen boşaltılması gerektiğini, hastane idaresine bildirilmiştir. Yaklaşık 30 yıldır kullanılmakta olan bu otoparkın sit alanının üzerinde olduğunu, otoparkın bulunduğu bölgede tarihi kazı yapılacak gerekçesiyle ilgili bakanlıkların otoparkın acilen kullanıma kapatılması ve boşaltılmasını istemesi kabul edilebilecek bir durum değildir" dedi.

"ÇALIŞANLARA EZİYET "

Doğruyol basın açıklamasının devamında ise "Şimdi soruyoruz? Yaklaşık 30 yıldır FETÖ tarafından kullanılan bu otoparkın sit alanı üzerine yapılmasına ve kullanılmasına göz yuman zamanın bürokratları ve bu gün kamu hizmeti veren İzmir Eğitim Diş Hastanesi çalışanlarına otoparkı acilen boşaltın diye kuruma yazı yazan bu günün bürokratları.

Birilerinin sit alanı üzerine otoparkı yapmasına ve yıllarca kullanmasına göz yumdunuz da, devletin memuru otoparkı kullanınca mı aklınız başınıza geldi? Şu gördüğünüz hastane depreme dayanıksız ve acilen boşaltılması ya da güçlendirme yapılması gerekiyor. Binanın mülk sahibi olan Vakıflar ve binayı kullanan Sağlık Bakanlığı yetkililerimizin önceliğinizin şu hastanenin olası bir depremde yıkılacak olmasının tedbirlerini almak olması gerekirken, kelle koltukta çalışan personellerimizin can güvenliğini düşünmelerinin öncelikli olması gerekirken, olası bir depremde aynı zamanda toplanma alanı olan otoparkı boşaltmaları çalışanlara eziyetten başka hiçbir şey değildir. Bu bina yıkılır. Bu otopark yıkılmaz" diye konuştu.

"OTOPARKIN KAPATILMASI KAMU ZARARI"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunan Doğruyol, "Kültür Bakanlığı yetkililerimize sesleniyoruz; ülkemizin her bir köşesindeki tarihi eserleri çıkardınız da sıra diş hastanesinin bahçesine mi geldi? Biz kısa sürede burada bir kazı yapılacağına düşünmüyoruz. Eğer belli bir tarih varsa biz çalışanlar olarak o gün bu otoparkı boşaltacağımıza söz veriyoruz. Hastanemizin bulunduğu bölgenin güvenlik yönünden sıkıntılı olması, yapılmış olan bir otoparkın kullanılmasını engellenmesinin pek çok çalışanımızı zorda bırakacağını unutmayınız. Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız kamu hizmeti vermektedir. Yapılmış olan otoparkın kapatılması kamu zararıdır. Bu konuyu İzmir İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. M. Emre Erkuş ve İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in çözeceğine inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

