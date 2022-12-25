İzmir'de "Sahaflar Festivali" başladı!

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve Sahaflar Derneği iş birliğiyle ilk kez düzenlenen "Sahaflar Festivali" başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ve kentteki 20 sahafı bir araya getiren festivale kitapseverler katıldı.

Ziyaretçiler, sahaflar arasında sevdiği yazar ve şairlerin ilk baskı eserlerini bulmak için rafları titizlikle inceledi.

Kitapseverleri tarihi bir yolculuğa çıkaran festivalde, ilk baskı ve imzalı kitaplar, eski aile fotoğrafları, dergiler, gazeteler ve Osmanlıca pek çok eser yer alıyor.

Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar, sahaf festivallerinin okura ulaşmak için önemli bir vesile olduğunu söyledi. Festivalin İzmir'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nar, "İlk olmasına rağmen beklediğimizden iyi başladı. Bizim burada yaptığımız, okurla bir tanışma. Burada bir sahaflar çarşısı oluşturduk. En azından İzmirli okura, İzmir'de kaç sahaf olduğunu göstermiş, birbirimizi tanımış oluyoruz." dedi.

Mezatta yer alacak eserlere ilişkin de bilgi veren Nar, şunları kaydetti:

"Mezatımızda 80 kitap ve dergi müzayedeye çıkacak. Bunların arasında da pek çok ilk baskı ve imzalı kitaplar var. Osmanlı Türkçesi kitaplar var. Örneğin Ahmet Refik'in Alphonse de Lamartine'nin İzmir'e gelmesi sebebiyle yazdığı 'Lamartine'nin İzmir'e Muhacereti diye Osmanlı Türkçesi kitap da var. Buna benzer kitaplarımız da çıkacak. İlgilenenleri mezata bekliyoruz. Bir de mezatlar sadece kitap satmakla geçmiyor. Kitap sohbetleri de yapıyoruz. Tüm kitapseverleri bekleriz."

Ankara'dan festivale katılan emekli diş hekimi Ali Yakar da çocukluktan beri kitap topladığını, kitaplara özel bir ilgisinin olduğunu belirtti.

İzmir'e gelince kitapçıları gezdiğini aktaran Yakar, "Son dönemde eski yazı ve müzik kitapları topluyorum. Böyle şeyleri her zaman seviyorum. Burası rahat bir yer. Kitapların arasında olmaktan güzel ne olabilir? Bana yetecek kadar bir kütüphanem var. Şimdilerde gençler ne kadar okuyor onu bilemiyorum. Her şey dijitale dönüşmüş durumda ama kağıt kokusunu seviyorum. Günde 80-100 sayfa okumadan uyku tutmaz. Kitapla uğraşmak, bilginin peşinde koşmak güzel." diye konuştu.