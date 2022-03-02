MAMA ALIRKEN DİKKAT!
MAMA ALIRKEN DİKKAT!
0
KENDİ PEDİNİ ÜCRETSİZ ÜRET!
KENDİ PEDİNİ ÜCRETSİZ ÜRET!
0
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
0
SAVAŞ LEYLEKLERİ DE VURACAK!
SAVAŞ LEYLEKLERİ DE VURACAK!
0

İzmir'de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 kişi tutuklandı

02 Mart 2022 Çarşamba 12:32

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte etil alkol operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 bin 60 litre etil alkol ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün tutuklandığı öğrenildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte etil alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 imalathane, 1 depo ve 3 araçta yapılan baskınlarda 11 bin 60 litre etil alkol, 400 taklit etiket, 7 bin 500 bidon kapağı, 4 bin 605 karton kutu, 1530 boş bidon, 8 tane 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, 1 metal dolum düzeneği, 1 dijital cihaz takılı basınçlı dolum makinesi, 5 krom damıtma kazanı, 5 su motoru, 1 karekod basma cihazı ve 1 bidon kapağı takma matkabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.A., F.T., U.K. ve B.Y. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #sahte alkol #etil alkol
Önceki Haber
Kedi ve köpeklere mama alırken dikkat!
Sonraki Haber
İzmir'de otobüslere tekerlekli sandalye ayarı
İzmir'de otobüslere tekerlekli sandalye ayarı
İzmir'de otobüslere tekerlekli sandalye ayarı
0
Kendi pedini ücretsiz üret!
Kendi pedini ücretsiz üret!
0
Zeytinlik alanların madene açılmasına Soyer'den tepki: Yaşamı yok edemeyeceksiniz
Zeytinlik alanların madene açılmasına Soyer'den tepki: Yaşamı yok edemeyeceksiniz
0
Asansörde ucuz bakım can alabilir!
Asansörde ucuz bakım can alabilir!
0
İzmir'den Ukrayna halkına yardım
İzmir'den Ukrayna halkına yardım
0
İzmir'in üç ilçesinde 24 saat su kesintisi
İzmir'in üç ilçesinde 24 saat su kesintisi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.