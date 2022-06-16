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İzmir'de sahte alkol operasyonu: 8 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sahte alkol operasyonu: 8 gözaltı
16 Haziran 2022 Perşembe 14:33

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisinin ardından harekete geçti. İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de 1 imalathane, 3 iş yeri, 4 depo, 10 ev ve 10 araçta yapılan aramalarda 30 ton sahte etil alkol, 4 bin 69 adet taklit etiket, 1 etil alkol arıtma kazanı, 526,5 litrelik etil alkol tankı, 1570 kapak ve koli, 244 içki aroması, 16 litre açık sahte içki ve 4 boş içki şişesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı, 16 kişi hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin Aydın'da kolonya üretimi yapan bir kimya firmasını kullanarak, sanayi amaçlı etil alkolü sıhhi olmayan yöntemlerle damıttığı ve alkollü içki yapımına hazır hale getirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin polisteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte alkol #gözaltı
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