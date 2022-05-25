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İzmir'de sahte etil alkol bulundu, 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada, plastik bidonlarda 60 litre sahte etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i ise tutuklandı

İzmir'de sahte etil alkol bulundu, 1 kişi tutuklandı
25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:30

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde, otomobilde sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve takibin ardından durdurulan otomobildeki aramada; plastik bidonlarda 60 litre sahte etil alkol, 240 fotokopi TAPDK bandrolü, 100 içki şişesi kapağı, 180 sahte içki şişesi kapüşonu ve 1,5 litre sahte açık içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.T.E. ve B.T., gözaltına alındı. A.T.E., emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte etil alkol #tutuklama
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