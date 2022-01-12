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İzmir'de sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde sahte kimlikle gezdiği anlaşılan cinayet şüphelisi yakalandı

İzmir'de sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi yakalandı
12 Ocak 2022 Çarşamba 08:29

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adam öldürme, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan aranan Ş.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ş.C.'yi sahte kimlikle yakaladı. İki kez tasarlayarak adam öldürme suçundan firar, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ş.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #sahte kimlik #cinayet
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