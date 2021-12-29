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İzmir'de sahte rakı ve şarap ele geçirildi

İzmir'de, jandarma ekiplerince 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ile alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi

İzmir'de sahte rakı ve şarap ele geçirildi
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:42

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle 21-27 Aralık'ta, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bergama, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Kiraz'da düzenlenen operasyonlarda toplam 2 kilo esrar, 53 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram bonzai ve 100 kök Hint keneviri ve 2 bong ele geçirildi. Esrarların ele geçirildiği evin, uyuşturucu imalatı için seraya çevrildiği belirlendi.

Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ile 1750 litre şarap ve alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte rakı #şarap
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