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İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü!

İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü!
11 Ekim 2022 Salı 08:49

İzmir Foça'da yoldan çıkan elektrikli motosiklet, 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü 60 yaşındaki Mustafa Topal hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden ilçe merkezine giden Mustafa Topal idaresindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, İsmetpaşa Mahallesinde yolun daraldığı Mersinaki bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal’ı, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin ilk müdahalesinde Topal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Topal’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçede bir plaj işletmesinde bekçilik yapan Mustafa Topal’ın, kazada hayatını kaybettiği elektrikli motosikleti birkaç gün önce satın aldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #kaza #ölüm #haber
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