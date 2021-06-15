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İzmir'de savunmaya saldırı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde haciz işlemini uygulayan avukata saldırıda bulunuldu. Haciz işleminin uygulandığı işyerinin önünde avukat yere yatırılarak silahla rehin alındı. Saldırganın elinden güvenlik güçlerinin yardımıyla kurtulan avukatın tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi’nde devam ediliyor.

İzmir'de savunmaya saldırı
15 Haziran 2021 Salı 17:30

HABEREKSPRES- İzmir’in Bayraklı ilçesinde haciz işlemini uygulayan avukata saldırıda bulunuldu. Haciz işleminin uygulandığı işyerinin önünde avukat yere yatırılarak silahla rehin alındı. Avukat, ölüm tehditlerinde bulunan saldırganın elinden güvenlik güçlerinin yardımıyla kurtuldu. Saldırının ardından İzmir Barosu'nun sosyal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulunuldu. Barodan yapılan açıklamaya göre, saldırıya uğrayan avukatın genel sağlık durumununun iyi olduğu ve Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinde devam edildiği belirtildi.

İzmir Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer veridi:
“Baromuz üyesi bir meslektaşımıza İzmir Bayraklı'da haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıda bulunulmuştur. Meslektaşımızın başına silah dayanmış, kendisi yere yatırılmış, boynuna ayakla basılmak suretiyle ölüm tehdidinde bulunulmuştur. Meslektaşımızın güvenlik güçlerinin yardımıyla can güvenliği sağlanmıştır. Meslektaşın genel durumu iyi olup şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilmektedir. İzmir Barosu olarak hastanede bulunan meslektaşımızın sağlık durumu yerinde takip edilmektedir. Söz konusu elim olay son yıllarda avukatlık mesleğine yönelen değersizleştirme girişimleri ve saldırıların bir sonucudur. Başta siyasetçiler, kamu görevlileri ve basın olmak üzere tüm toplumun avukatlığın savunmanın temsilciliğini yapan bir kamu mesleği olduğunu unutmaması gereklidir. Mesleğe yönelik saldırıların devamı halinde avukatların her geçen gün daha fazla tehdit altına gireceği aşikardır. İzmir Barosu olarak mesleğe ve meslektaşlarımıza yönelik tüm saldırıların sonuna dek kararlılıkla karşısında olacağız. Saldırıya dair başsavcılıkla görüşmeler yapılmış olup etkin bir soruşturma yapılması için hukuki süreç baromuz tarafından sürdürülmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

Etiketler; #avukat #izmir #bayraklı #izmir barosu
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