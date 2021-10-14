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İzmir'de sebze ve meyveler bozulmasın diye 12 milyon TL'lik yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar'daki Sebze ve Meyve Hali'nde değişen hava koşullarından ürünlerin etkilenerek bozulmalarını önlemek için 12 milyon liralık yatırımla üst örtü çalışmalarına başladı. Hal esnafı çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti

İzmir'de sebze ve meyveler bozulmasın diye 12 milyon TL'lik yatırım
14 Ekim 2021 Perşembe 12:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Kaynaklar’daki Sebze ve Meyve Hali’nde üst örtü çalışmalarına başladı. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak çelik üst çalışmaları tamamlandığında bostan ve yeşillik satışlarının yapıldığı bölümlerde ürünlerin yazın sıcaktan, kışın soğuktan bozulmasını önlenecek.

Başkan Soyer’e teşekkür


Uzun yıllardır bekledikleri bu yatırımdan memnuniyet duyduklarını belirten İzmir Halciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadirşah Yaşar, projenin hayata geçmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Yaşar, şunları söyledi: “Ürünlerimiz güneşten ve soğuktan etkileniyor, bozuluyordu. Çok mağdur oluyorduk. Başkanımız burayı yapacağına dair bize söz verdi ve sözünü tuttu. Biz de her zaman onun arkasındayız. Buraya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Şubat ayında tamamlanacak


İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Hali Şube Müdürü Sinan Arslan, projenin çok önemli olduğunu belirterek, esnafın 25 yıldır bu çalışmayı beklediğini söyledi. Arslan, “İzmir Sebze ve Meyve Hali, Ege Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentine hitap ediyor. Üst örtünün yapılması ile birlikte ürünler hem bozulmayacak hem taze bir şekilde alıcı ile buluşacak. Çalışmalar 2022 yılı Şubat ayında tamamlanacak” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir hali #izmir büyükşehir belediyesi #tunç soyer
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