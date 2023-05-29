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İzmir'de seçim coşkusu

İzmir'de seçim coşkusu
29 Mayıs 2023 Pazartesi 02:10

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, İzmir'deki Cumhur İttifakı seçmenlerinin kutlamaları geç saatlere kadar devam etti. Araçlarıyla zafer turu atan partililer, Türk bayrakları ve parti flamalarıyla kutlamalarını sürdürdü. Seçmenlerin oluşturduğu konvoylar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi. Bazı partililer araçlarından inerek müzik eşliğinde cadde üzerinde dans etti. Seçim için görevlendirilen kolluk kuvvetleri ise oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için görev yaptı. Gece geç saatlere kadar devam eden kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan partililer dağıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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