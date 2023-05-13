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İzmir'de seçim için sandıkların hazırlıkları sürüyor

İzmir'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyların kullanılacağı okullara sandıklar kurulmaya başlandı

İzmir'de seçim için sandıkların hazırlıkları sürüyor
13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:59

Toplam 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı İzmir'de 9 bin 877 sandığın okullara yerleştirilmesi işlemi sürüyor. Hazırlığın devam ettiği okullardan Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi'nde de paravanlarla oy verme kabinleri oluşturuldu, şeffaf sandıklar yerleştirildi. Toplam 18 sandıkta oyların kullanılacağı okulun girişi ve katlarına bilgilendirici levhalar asıldı. İzmir genelinde il ve ilçe merkezlerinde seçim malzemelerinin bulunduğu torbaların ise yarın sabah 05.00'den itibaren bina görevlilerine teslim edileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi #oy verme #Sandık Kurulu
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